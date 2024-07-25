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颱風凱米侵襲 花蓮東大門夜市設備吹飛、路樹倒

中央社／ 花蓮縣25日電
颱風凱米24日造成花蓮強風大雨，東大門夜市一片狼藉，許多攤商生財工具被強風吹出攤位，散落路面。中央社
颱風凱米24日造成花蓮強風大雨，東大門夜市一片狼藉，許多攤商生財工具被強風吹出攤位，散落路面。中央社

颱風凱米侵台，花蓮市區路樹倒臥、東大門夜市攤商生財工具一片倒，民眾今天趁風雨變小、趕緊整理。花蓮市公所清潔隊員持續清理倒臥路樹，但數量龐大，已請求軍方協助。

颱風凱米昨天傍晚造成花蓮強風大雨，東大門夜市一片狼藉，很多攤商生財工具被強風吹出攤位，桌椅、機具散落路面，共食區帳篷只剩骨架，攤商冒雨清理。

東大門福町夜市主任委員黃家明說，從沒遇過這麼慘的災情，颱風前攤商用繩索綁住攤位、固定設施，還是擋不了強風，還無法統計受損攤位數量、災損狀況，唯一慶幸是颱風前就提早休市，沒存放太多食材，復原時間等風雨穩定後才能評估。

受損攤位多為帆布遮蓋，相較鐵皮門面受損嚴重。黃家明說，攤位提供遮雨屋頂及水電，鐵皮門面需攤商自行負擔，裝一面要價新台幣3萬餘元，這幾年歷經COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情、地震等，生意大受影響，對攤商是不小負擔，希望花蓮縣政府輔導攤商裝設。

強風也造成花蓮市區大量路樹倒臥、占據路面，還有整排行道樹傾倒，影響民眾通行。花蓮市長魏嘉彥表示，清潔隊員昨天冒雨清理到今天凌晨3時許，稍微休息後，上午8時起又全員出動清理，盡量清出車道供民眾通行。

魏嘉彥說，路樹倒臥數量太多，下午2時起會有國軍加入，清理過程會保留車道讓民眾通行，呼籲民眾行經清理路段，遵守現場人員引導，儘速通行。

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