影／南投仁愛封路禁上山 埔里眉溪暴漲沖毀便道

凱米颱風中心雖已從出海，但其外圍環流驚人，各地風雨持續中。南投山區雨勢驚人，埔里眉溪水量今暴漲湍急，今年2月甫完工的守城便道遭沖毀，中正一號橋也將進行預防性封閉，埔里往仁愛的台14線、14甲線持續封閉，禁止上山。

南投埔里守城橋是大湳、牛眠、蜈蚣等地居民出入及農產運輸要道，但同樣因卡努風災受損封閉，居民出入得繞路，交通不便惹民怨，縣府為此斥資約1700萬元委託當地公所施作便道，今年2月春節前開放通行，今卻也遭湍流沖毀。

埔里鎮公所表示，眉溪水量暴漲湍急，守城便道今遭沖毀，所幸23日已進行預防性封閉，無人受傷；另，往返籃城、史港的中正一號橋，基於安全也將進行預防性封閉，如有通行需求，請配合利用牛眠橋提早改道。

台14線埔霧公路、台14甲線合歡山公路，是從埔里銜接往返仁愛清境、廬山、合歡山等景點的重要道路，公路局昨考量入夜後雨勢恐加劇，且山區道路部分區域地質敏感恐坍方落石，針對特定路段昨晚實施封閉，今晨巡查評估再開放。

公路局表示，昨晚封閉台14線南豐68K至霧社79K、春陽84K至廬山92K、屯原段94K至99K及台14甲線翠峰18K至松雪樓32.7K等4路段，今巡視發現多處路段有零星坍方、樹木傾倒、局部淹水等情形，當地埔里工務段陸續排除中。

經依氣象署定量降雨預報，今天累積雨量仍有達900毫米機率，有大豪雨至超大豪雨等級以上降雨發生，上述4路段坍方風險較高，為確保用路人安全，將持續實施預警性封閉，管制人車只出不進，後續視路況及雨量評估後開放。