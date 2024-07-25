影／南投仁愛封路禁上山 埔里眉溪暴漲沖毀便道
凱米颱風中心雖已從出海，但其外圍環流驚人，各地風雨持續中。南投山區雨勢驚人，埔里眉溪水量今暴漲湍急，今年2月甫完工的守城便道遭沖毀，中正一號橋也將進行預防性封閉，埔里往仁愛的台14線、14甲線持續封閉，禁止上山。
南投埔里守城橋是大湳、牛眠、蜈蚣等地居民出入及農產運輸要道，但同樣因卡努風災受損封閉，居民出入得繞路，交通不便惹民怨，縣府為此斥資約1700萬元委託當地公所施作便道，今年2月春節前開放通行，今卻也遭湍流沖毀。
埔里鎮公所表示，眉溪水量暴漲湍急，守城便道今遭沖毀，所幸23日已進行預防性封閉，無人受傷；另，往返籃城、史港的中正一號橋，基於安全也將進行預防性封閉，如有通行需求，請配合利用牛眠橋提早改道。
台14線埔霧公路、台14甲線合歡山公路，是從埔里銜接往返仁愛清境、廬山、合歡山等景點的重要道路，公路局昨考量入夜後雨勢恐加劇，且山區道路部分區域地質敏感恐坍方落石，針對特定路段昨晚實施封閉，今晨巡查評估再開放。
公路局表示，昨晚封閉台14線南豐68K至霧社79K、春陽84K至廬山92K、屯原段94K至99K及台14甲線翠峰18K至松雪樓32.7K等4路段，今巡視發現多處路段有零星坍方、樹木傾倒、局部淹水等情形，當地埔里工務段陸續排除中。
經依氣象署定量降雨預報，今天累積雨量仍有達900毫米機率，有大豪雨至超大豪雨等級以上降雨發生，上述4路段坍方風險較高，為確保用路人安全，將持續實施預警性封閉，管制人車只出不進，後續視路況及雨量評估後開放。
公路局也再次呼籲，颱風豪雨期間山區路況難以掌握，非必要應避免進入山區道路；若必須上山務必事先查詢路況，可利用公路局幸福公路APP或上公路局公路防救災資訊系統及利用公路局智慧化省道即時資訊服務網查詢即時路況，請用路人遵守管制規定。
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