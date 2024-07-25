影／凱米颱風一夜狂灌 曾文水庫已洩掉1座南化水庫水量

凱米颱風挾帶豐沛降雨，曾文水庫單日累積雨量高達248.6毫米，基於防洪安全，昨天下午起進行調節性放水，因入夜後上游山區雨勢猛烈，入庫逕流量相當大，今天凌晨加大放水量，溢洪道3道水門全開，防淤隧道、永久河道放水道（PRO），以及發電放水等「四管齊下」，最高達到每秒2000立方公尺，南水分署表示，截至今上午9點已調節放水8776.4萬立方公尺，接近1座南化水庫的蓄水量。

南水分署表示，依據氣象局預測，凱米颱風在南部山區雨量是1300毫米至1800毫米，目前累計約下600多毫米，後續最少還有600多毫米的雨量還未下，基於河川與水庫的安全，昨晚6點啟動今年首次的防範性調節放水，先以每秒50立方公尺來進行，因上游持續降雨，陸續加大流量。

昨天晚間8點30分起，調節性放水增為每秒150立方公尺，9點30分起再加大至每秒450立方公尺，因上游逕流不斷湧入，昨晚10點30分溢洪道3個閘門全開，每秒放水加大為1050立方公尺，11點30分增至每秒1550立方公尺，今天凌晨1點，溢洪道、防淤隧道、永久河道放水道（PRO），以及發電放水等「四管齊下」進行調節性放水，達到每秒2000立方公尺，上午9點雨勢間歇目前調節性放水量為每秒1650立方公尺。

南水分署表示，今天凌晨3點曾文水庫洪峰流量達到每秒5733立方公尺，調節性放水量也調到最高每秒2000立方公尺，上午觀測上游山區雨勢有減緩才調回每秒1650立方公尺，最新即時水情，截至今天上午9點，曾文水庫蓄水率已突升至77%，有效蓄水量約4億立方公尺，連加上調節性放水的8千多萬立方公尺，曾文水庫已滿庫。

南水分署說，目前南部山區雨量還是很大，預估會下到明天 ，基於下游防洪及水庫安全，仍會持續視上游水量進行調節放水，請下游居民遠離河岸，以策安全。目前曾文溪下游沿岸河川水位都很高，部分橋梁採預警性封閉，也請民眾盡量不要前往。

曾文水庫防洪運轉直播：https://www.youtube.com/live/SSqxanACAeY?feature=shared