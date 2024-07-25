快訊

整理包／凱米颱風帶來顯著降雨 全台百貨7月25日營業調整一次看

外國人5年領走16.3億年金 適用範圍再擴大勞保撐得住？

凱米颱風漸遠離 高鐵宣布今提前自下午2時恢復雙向營運

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／凱米颱風一夜狂灌 曾文水庫已洩掉1座南化水庫水量

聯合報／ 記者吳淑玲周宗禎／台南即時報導
凱米颱風挾帶豐沛雨水，曾文水庫今天凌晨1點起溢洪道全開，加上防淤隧道、永久河道放水道及發電放水等進行調節性放水，目前已洩掉近1座南化水庫水量。圖／截取自直播
凱米颱風挾帶豐沛雨水，曾文水庫今天凌晨1點起溢洪道全開，加上防淤隧道、永久河道放水道及發電放水等進行調節性放水，目前已洩掉近1座南化水庫水量。圖／截取自直播

凱米颱風挾帶豐沛降雨，曾文水庫單日累積雨量高達248.6毫米，基於防洪安全，昨天下午起進行調節性放水，因入夜後上游山區雨勢猛烈，入庫逕流量相當大，今天凌晨加大放水量，溢洪道3道水門全開，防淤隧道、永久河道放水道（PRO），以及發電放水等「四管齊下」，最高達到每秒2000立方公尺，南水分署表示，截至今上午9點已調節放水8776.4萬立方公尺，接近1座南化水庫的蓄水量。

南水分署表示，依據氣象局預測，凱米颱風在南部山區雨量是1300毫米至1800毫米，目前累計約下600多毫米，後續最少還有600多毫米的雨量還未下，基於河川與水庫的安全，昨晚6點啟動今年首次的防範性調節放水，先以每秒50立方公尺來進行，因上游持續降雨，陸續加大流量。

昨天晚間8點30分起，調節性放水增為每秒150立方公尺，9點30分起再加大至每秒450立方公尺，因上游逕流不斷湧入，昨晚10點30分溢洪道3個閘門全開，每秒放水加大為1050立方公尺，11點30分增至每秒1550立方公尺，今天凌晨1點，溢洪道、防淤隧道、永久河道放水道（PRO），以及發電放水等「四管齊下」進行調節性放水，達到每秒2000立方公尺，上午9點雨勢間歇目前調節性放水量為每秒1650立方公尺。

南水分署表示，今天凌晨3點曾文水庫洪峰流量達到每秒5733立方公尺，調節性放水量也調到最高每秒2000立方公尺，上午觀測上游山區雨勢有減緩才調回每秒1650立方公尺，最新即時水情，截至今天上午9點，曾文水庫蓄水率已突升至77%，有效蓄水量約4億立方公尺，連加上調節性放水的8千多萬立方公尺，曾文水庫已滿庫。

南水分署說，目前南部山區雨量還是很大，預估會下到明天 ，基於下游防洪及水庫安全，仍會持續視上游水量進行調節放水，請下游居民遠離河岸，以策安全。目前曾文溪下游沿岸河川水位都很高，部分橋梁採預警性封閉，也請民眾盡量不要前往。

曾文水庫防洪運轉直播：https://www.youtube.com/live/SSqxanACAeY?feature=shared

凱米颱風

延伸閱讀

北台灣風雨比預期小？ 專家：颱風核心環流被山脈嚴重破壞

影／凱米颱風雨勢驚人 宜蘭水淹道路處處可見「水上人家」

凱米停電災情54萬戶 逾9萬戶待復電

北部風雨比中南部小 颱風論壇揭因「凱米這行動」：北部還能這麼和平？

相關新聞

錯估颱風風雨連放2天假？ 侯友宜：市民安全是最大考量

新北市災害應變中心預估凱米颱風的風、雨量皆達放假標準，且經北北基桃平台討論後，連兩日放颱風假，不過外界認為風雨未如預期強...

影／南投仁愛封路禁上山 埔里眉溪暴漲沖毀便道

凱米颱風中心雖已從出海，但其外圍環流驚人，各地風雨持續中。南投山區雨勢驚人，埔里眉溪水量今暴漲湍急，今年2月甫完工的守城...

凱米颱風大雨狂炸高雄多處淹水 美術館豪宅特區成「黃河」

「凱米」颱風直撲台灣，高雄今凌晨起降下暴雨，市區多處積淹水，鼓山美術館豪宅區附近的翠華路淹成一片黃河，積水約有一顆汽車輪...

影／梨山土石流造成約2千戶停電 台電人員徒步進山搶修

凱米颱風的強勁風雨為台中市帶來災情，台電台中區營業處統計，截至今天上午9時，已造成2萬2千餘戶停電，經搶修已復電96%，...

放颱風假壓力大？趙少康稱不放被罵臭頭 蔣萬安7字回應

凱米颱風襲台，前晚中彰投、雲林、嘉市、台東六縣市原宣布昨正常上班課，但公布後縣市長臉書被灌爆，網友罵翻，前天深夜才大轉彎...

全國唯一合法輕型飛機場泡湯 民代籲勿看熱鬧

濁水溪水今清晨約4點起暴漲，全國輕型飛機唯一體驗教練場的彰化縣順風飛行場，被民眾發現「泡湯」；縣議員李俊諭表示，山區豪大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。