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高雄岡山區「淹水超過小腿肚」 男駕車受困路中！熱心怪手救了他

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
林姓男子（左）今天清晨6時許，駕車行經岡山區興隆街時受困在積水中，被熱心的怪手駕駛救出後，被送到派出所休息。記者王勇超／翻攝
林姓男子（左）今天清晨6時許，駕車行經岡山區興隆街時受困在積水中，被熱心的怪手駕駛救出後，被送到派出所休息。記者王勇超／翻攝

凱米颱風帶來的雨勢，讓高雄岡山區的嘉興、潭底地區嚴重積水，一名林姓男子今天清晨6時許駕車要到醫院回診，行經興隆街時汽車因為道路積水而熄火，林男一度受困車內，幸好熱心民眾見狀駕駛怪手上前，用車斗接出林男。林男獲救後被送到當地派出所休息。

當地居民說，今天清晨颱風帶來大雨，嘉興、潭底地區多處道路積水，「積水最深超過小腿肚！」當地警方派人封鎖道路、管制車輛通行，但偶而仍會有行人撐傘涉水而過。

警方說，一名林姓男子（53歲）駕車要前往醫院回診，今天清晨6時許行經興隆街時不慎開進積水，導致汽車拋錨，但當時興隆街嚴重積水，警方車輛無法靠近林男的汽車，「遠遠地只看到車燈的光」，幸好一名熱心民眾駕駛怪手涉水靠近，讓林男從車窗爬進怪手的車斗，終於救出林男。

林男獲救後被警方帶到岡山分局嘉興派出所休息，警方拿熱水給他喝，並借他吹風機，讓他吹乾頭髮與身上衣物。林男對警方表達感謝。

高雄岡山區嘉興、潭底地區嚴重積水。記者劉學聖／攝影
高雄岡山區嘉興、潭底地區嚴重積水。記者劉學聖／攝影
高雄岡山區嘉興、潭底地區嚴重積水。記者劉學聖／攝影
高雄岡山區嘉興、潭底地區嚴重積水。記者劉學聖／攝影

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