影／八掌溪溢堤嘉義成水鄉澤國 縣府公告危險道路勿近

強烈颱風凱米颱風肆虐台灣，嘉義縣八掌溪溢堤、牛稠溪接近滿水位，傳出21處淹水及37人受困獲救。嘉義縣政府昨夜至今早持續更新管制路段，呼籲民眾非必要請勿外出，強颱雨勢持續且逢大潮，多處水位已達一級警戒，請民眾留意自身安全。

嘉義縣管制路段包括台82線25至32公里、嘉138線成功橋、嘉168線通合橋、嘉165線赤蘭溪橋、嘉175線永欽二號橋、台82中和交流道、內溪洲防汛道路、台1線278公里八掌溪橋、台1線244公里大湖口溪橋、忠義橋台3線沄水至大埔路段、中埔鄉嘉139線龍神橋、159甲線28公里、瑞里村166線75.4公里、阿里山鄉福山至阿里山路段、觸口至福山路段。

嘉義縣政府表示，凱米颱風中心今天清晨0點左右在宜蘭縣南澳附近登陸，今天清晨4點20分左右在桃園市新屋區附近出海，豪雨強風依然不減，如有緊急狀況請撥119、110或求援電話112，嘉義縣災害應變中心 (05)3622119，聽語障人士簡訊報案專線0933059119。