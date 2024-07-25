凱米颱風造成高雄多處淹水 田寮「小滾水」淹水235公分最嚴重

凱米颱風來襲，帶來狂風暴雨，造成高雄多處淹水，其中以田寮區「小滾水」今天上午7時許淹水達235公分最為嚴重，高雄市水利局已調度移動式抽水機前往抽水；岡山區五甲尾、梓官區大舍南路與嘉展路口、楠梓區高雄大學一帶、中泰街，鳥松區中正路往鳳山方向淹水都達20公分至30公分，警方呼籲民眾勿冒險涉水通行。

以往每逢大雨必淹水的岡山區嘉興里，經過一夜大雨，今天清晨淹水淹水到腳踝。梓官區大舍南路與嘉展路口今天清晨5時許，也因瞬間大雨導致道路積水達30公分，當地典寶里里長協助聯繫抽水站人員，警方現場拉起警戒線，協助工務局完成管制，人車通行。

岡山區國道10號燕巢交流道南向北車道，今天上午7時許積水約30公分，已有汽車拋錨，警方派人在場管制警示，呼籲用路人提前改道。