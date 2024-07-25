豪雨狂炸高雄 高楠公路樹倒壓傷2騎士
強颱「凱米」襲台，高雄高楠公路今清晨5時31分許，傳出路樹倒塌，正好壓中兩名騎車經過的騎士，所幸兩人意識清楚，僅受輕傷，由救護人員送醫救治。
警方表示，受傷騎士分別為58歲陳男與41歲杜男，今清晨5時31分許，兩人騎車行經高楠公路30-3號前，因碰到樹倒遭壓傷。
仁武警分局獲報後，由澄觀派出所派員於現場實施交通疏導，並通報1999轉知權責單位處置，仁武分局提醒用路人行經該路段務必注意行車安全。
另外，路竹區民權路96巷一處工廠，今清晨5時許傳出火警，高雄市消防局出動20車50人前往搶救，火勢約在6時45分控制，6時52分撲滅，無人員受傷。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言