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豪雨狂炸高雄 高楠公路樹倒壓傷2騎士

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導
仁武警分局派員在倒樹旁指揮交通。記者張議晨／翻攝
仁武警分局派員在倒樹旁指揮交通。記者張議晨／翻攝

強颱「凱米」襲台，高雄高楠公路今清晨5時31分許，傳出路樹倒塌，正好壓中兩名騎車經過的騎士，所幸兩人意識清楚，僅受輕傷，由救護人員送醫救治。

警方表示，受傷騎士分別為58歲陳男與41歲杜男，今清晨5時31分許，兩人騎車行經高楠公路30-3號前，因碰到樹倒遭壓傷。

仁武警分局獲報後，由澄觀派出所派員於現場實施交通疏導，並通報1999轉知權責單位處置，仁武分局提醒用路人行經該路段務必注意行車安全。

另外，路竹區民權路96巷一處工廠，今清晨5時許傳出火警，高雄市消防局出動20車50人前往搶救，火勢約在6時45分控制，6時52分撲滅，無人員受傷。

凱米颱風

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