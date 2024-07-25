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颱風挾大潮 南台灣低漥區居民嘆淹水大戲
凱米颱風來襲，南台灣沿海低窪地區受天文大潮影響，高雄旗津路面積水、屏東東港連續多日水漫街頭，大成路昨再淹水20公分；台南運河水位高漲，安平漁港北側、南側碼頭持續溢堤，雲林口湖鄉萡子寮漁港中午時分海水也溢過港岸，縣府以600公尺長防潮擋板及沙包應戰，面對入夜第2波更高潮浪，膽顫心驚。
凱米昨天狂風大作，適逢農曆6月19日大潮，南台灣多個縣市水漫街頭。高雄旗津大街昨晨開始積水，許多車輛經過激起水花，攤販提早收攤，嘆「淹水大戲又開始」。副市長李懷仁前往視察，水利局指7月19日起就堆沙包阻擋回流水路，並增設抽水機提高排水效能，昨適逢颱風低壓，將視降雨機動移除沙包，以利逕流宣洩。
屏東東港鎮連續多日因大潮水漫街頭，昨又因凱米挾帶雨勢，大成路淹到小腿肚。屏縣府指短期會盤查閘門止水性，增購大型移動式抽水機，易淹水地區增設感測器，中期爭取改善大成路與新義路閘門，長期則辦理護岸整治、加高。
另雲林縣水利處前晚提前在口湖鄉萡子寮漁港布設防潮擋板及沙包，但昨天中午潮浪依舊漫過港岸直逼港區道路，水利處再調度沙包應戰，縣長張麗善指示，預先在福安橋設置第2道擋水防線，嚴防海水倒灌。
台南安平漁港21日起就出現溢堤，前天達最高峰，北側、南側碼頭堤岸水深30多公分，昨天受颱風影響，台南運河水位高漲，上午8點多開始溢堤，漁民趕緊繫緊船筏，防止設備受損。
澎湖昨天對外空海運均暫停，約有7000名遊客滯留澎湖，旅遊處加強滯留旅客的安置與疏運。
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