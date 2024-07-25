颱風來襲安全考量 通霄沙雕節、王功海洋燈祭暫停

強颱凱米來襲，中部多個縣市活動受颱風影響，桃園市蘆竹區炫YA農遊季的地景科技燈飾展暫停開燈、彰化縣鹿港小鎮光影藝術節、芳苑鄉王功海洋燈祭今暫停展出。苗栗縣今年在通霄海水浴場首度舉辦沙雕藝術節昨天起一連3天暫停開放，目前觀察風勢帶來海沙，待颱風離境後進場修護。

苗栗縣通霄沙雕藝術節7月6日登場，展期為期65天一路至9月8日，難得的沙雕活動逢假日都吸引上萬人潮參觀，讓不少通霄鄉親感覺回到30多年前的榮景，但也不免擔憂颱風將破壞沙雕作品。

沙雕節策展人陳坤田說，通霄海水浴場辦理沙雕節的優越條件，在全台可說首屈一指，創作位置即使大潮也打不到，且海水浴場沙質含泥量低，有更多的毛細孔和空隙能讓環保膠能固定住沙雕。

「現在狀況反而是怕風不怕雨」，陳坤田指出，只要不是連續多天降雨，15件大型創作應不致出現毀滅性的損害，他觀察部分創作的基座堆積他處飛來的海沙，恢復展出前，得用強力吹風設備清除，創作也會視情況修護。

因應颱風來襲安全考量，桃園市農業局即日起至26日舉行的馬祖文化特產展售及美食推廣暫停辦理，蘆竹區公所推出的蘆竹炫YA農遊季，其中地景科技燈飾展也暫停開燈。