蘭陽溪水位暴漲 蘭陽大橋不排除預警性封橋

中央社／ 宜蘭縣24日電

交通部公路局東區養護工程分局今晚表示，因受颱風凱米來襲影響，蘭陽溪上游降下充沛雨量，台9線85公里處蘭陽大橋深夜後不排除預警性封橋。

東區養護工程分局指出，晚間蘭陽溪水位暴漲已達二級警戒，逼近封橋警戒水位，轄區工務段將持續監視；若屆時預警性封橋，請用路人改道通行。

此外，台9線38公里至68公里處（北宜公路坪林至頭城金面路段），因應可能強風豪雨，晚間8時起已預警性封閉管制，後續將視道路狀況及颱風影響程度，再決定解除封閉管制的時間。

凱米颱風

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