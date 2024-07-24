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颱風凱米襲新北釀172件災情 淡海輕軌一度降速

中央社／ 新北24日電

新北市府說，截至晚間6時，颱風凱米造成172件災情，以路樹傾倒91件、電線掉落及停電34件最多。此外，淡海輕軌因瞬間風速達8級，自下午2時至晚間9時降速行駛，目前已恢復。

根據警消獲報災情，新北市三芝區有鐵皮屋頂倒塌，導致屋主受傷；汐止區有女童午休醒來因肚子餓離家走失，母親隨後接回；新店區北宜、北新路口等地有4處號誌故障；新店中央新村有路樹遭連根拔起等。

新北市政府消防局表示，各類案件都已派員處置，台電公司也加派人力完成2861處電塔巡檢及搶修復電。

另外，新北捷運公司總經理吳國濟告訴中央社記者，淡海輕軌下午2時10分因測得瞬間風速8級，為了維護乘客安全，最高速度降為時速30公里，維持慢速行駛；直至晚間9時許測得瞬間風速趨緩，又恢復原本速度，不過這對旅客影響不大，總行駛時間只比原來狀況多2至3分鐘。

此外，新北消防局表示，過去24小時累計雨量最高為三峽區265毫米、烏來區260.5毫米、坪林區236.5毫米，農業部已在下午3時30分發布土石流潛勢溪流黃色警戒共67條及大規模崩塌1處，新北市已針對潛勢區保全對象，預防性疏散撤離新店、瑞芳、鶯歌等11區共1181人。

新北消防局說，已公告劃定沿海管制區域，預估沿海浪高最高可達15公尺，極為危險，請民眾不要前往海邊觀浪戲水，截至晚間6時沿海地區已勸離觀浪民眾966人，漁船漁工進港1620人（含上岸安置170人）；另適逢年度天文大潮，預估暴潮將達2公尺以上，沿海低窪地區應慎防積淹水。

凱米颱風

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