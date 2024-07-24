颱風凱米襲台 海委會準備100多艘巡防艇、近2000人力因應

颱風凱米帶來強烈風雨，海洋委員會主委管碧玲表示，持續關注海上船隻動態並準備100多艘巡防艇及近2000人力，以便隨時投入岸際救災，呼籲民眾切勿到海邊及漁船盡快進港避風。

海洋委員會主委管碧玲今天在臉書（FaceBook）發文指出，風強雨大，海上還有很多船舶，截至今天下午2時商貨輪航行中有32艘、錨泊區有120艘，並持續勸導漁船返回、巡查港區防颱是否落實、盤點海上污染防治資材及完成污染事件緊急應變聯繫窗口測試等。

管碧玲表示，海巡署備便巡防艇118艘及1963人力，可以隨時投入岸際救災，截至今天下午2時已累計勸離4145人次、1658車次及2艘漁船，會繼續聯繫、整備海上災害防治與岸際勸離，「海上災害應變，我們在崗位上」。

海巡署新聞稿指出，截至今天下午2時已動員勤務人員2221人次、760車次及7艇次對海岸進行全面巡查，並結合岸置科技裝備及國家海洋研究院監測站畫面輔助，即時掌握海岸動態，確保沒有遺漏。

海巡署表示，因應強颱凱米侵襲，將採「綿密海岸巡查、掌握船舶動態、完成救災整備」，並落實「沒有遺漏、主動出擊、預防機先」杜絕海上及海岸災情發生可能性，海巡署、海保署、國海院等3機關由海委會整合，透過聯防聯控機制，發揮防災能量，確保海洋、船舶及民眾生命安全。