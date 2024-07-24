颱風凱米來襲 南投7路樹倒塌、騎士遭電線打中

颱風凱米來襲，南投縣截至下午4時20分有7起路樹倒塌事件，部分影響人車通行，草屯鎮則有電線疑被強風吹斷，打中機車騎士，幸好傷勢不嚴重，已送醫治療。

南投縣政府統計，今天截至下午4時20分，草屯鎮、南投市、仁愛鄉、中寮鄉等處都有路樹倒塌。草屯鎮明賢街1棵樹木疑因樹根染病，被強風吹襲連根拔起，往炎峰國小圍牆方向傾倒，未造成人員受傷。

中寮鄉居民反映1處路樹倒塌，導致人車無法進出，因而請縣府出動大型機具協助。

除路樹倒塌之外，草屯鎮玉屏路發生1處監視器電纜線疑似遭強風吹斷，1名機車騎士行經被打中導致摔車，送醫治療後無大礙。

另外，縣府表示，針對24處易成孤島區域，目前僅有信義鄉東埔1家旅店有3名旅客入住，其餘138人已取消或延期住宿。