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強颱凱米來襲 高鐵宣布明下午3點前全線停駛

凱米颱風來襲一家三口開車遇劫…天降女兒牆砸爛車 母死7歲兒命危

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颱風凱米帶來雨勢 台中德基水庫調節性放水

中央社／ 台中24日電
颱風凱米來襲，台8線榮興至大禹嶺、靈甫橋、台7甲線（武陵路口至思源3路段為管制路段）；部分路段出現泥流。大甲溪發電廠也透過滿載發電預降德基水庫水位，調節水庫水量。記者游振昇／攝影
颱風凱米來襲，台8線榮興至大禹嶺、靈甫橋、台7甲線（武陵路口至思源3路段為管制路段）；部分路段出現泥流。大甲溪發電廠也透過滿載發電預降德基水庫水位，調節水庫水量。記者游振昇／攝影

颱風凱米來襲，台8線榮興至大禹嶺、靈甫橋、台7甲線（武陵路口至思源3路段為管制路段）；部分路段出現泥流。大甲溪發電廠也透過滿載發電預降德基水庫水位，調節水庫水量。

颱風凱米挾帶風雨來襲，公路局谷關工務段今天依據氣象情資，研判梨山地區可能降下致災性雨勢，台8線榮興至大禹嶺及台7甲線勝光至思源2路段預警性封閉。

台中山區傍晚雨勢持續，災害陸續出現，管制路段調整為台8線85至110公里（榮興至大禹嶺）、76至78K靈甫橋路段、台7甲線54至45公里（武陵路口至思源）3處路段。

谷關工務段指出，台7甲線54至45公里上邊坡有泥流，靈甫橋路段也有泥流產生，用路人、遊客謹慎評估行程風險，儘早避離山區。

颱風凱米帶來雨勢，台電大甲溪電廠22日就以滿載發電方式，為德基水庫預降水位，下游各水壩（青山、谷關、天輪、馬鞍壩）配合逐步自上游往下游開啟閘門調節性放水，並利用排洪廣播及CBS細胞廣播等，預知中下游河道鄰近民眾提高警覺。

大甲溪發電廠副廠長鄭財河表示，上午再次為德基水庫預降水位，德基水庫的滿水位為1408公尺，下午水位為1397.7公尺，進水量從10CMS增加至190CMS，雨量持續增加，將視集水區降雨量，調節水庫水量，避免颱風挾帶大量雨水灌爆水庫。

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