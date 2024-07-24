凱米颱風影響風雨不停 逾萬名旅客滯留澎湖

凱米颱風來襲，澎湖對外海空交通一連2天宣告停航，單單空運旅客已滯留超過萬人。有來自台北的遊客，只好以「來澎3天旅遊，還贈送『關島』2天行程」自我安慰一番。

受凱米颱風影響，澎湖地區今天一整天風雨不停，遊客無法外出只能在飯店或民宿內看電視、打撲克牌消遣時間。來自台北的遊客說，原本24日結束遊程返台，但空運停航被迫留下來，形容來澎湖3天旅遊，還額外送2天免費的「關島」行程自我安慰，但不敢想說只送2天，說不定還有第3天呢？

澎湖航空站今天通報，受凱米颱風侵襲影響下，除了昨天各航線停航有5000多名遊客滯留。明天25日全天澎湖往台灣本島航線，以及七美的航班也全部取消，航站計有56航班、5400名旅客滯留。2天下來共計超過萬名旅客因颱風滯留澎湖。

澎湖航空站表示，澎湖25日對外各航線，原提供56航班的5400人的運量，其中以澎湖往台北、高雄，各有20和17班次最多，因颱風全天取消，使得2天來共約有1萬400人滯留在澎湖。

至於海運交通部份也都持續停航，包括布袋往返馬公，以及高雄馬公航線，大都趕在颱風前提前輸運完畢。澎湖縣政府災害應變中心統計，凱米颱風來襲，截至下午5時止，受理有廣告招牌與交通號誌損壞2件災情。