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凱米風雨漸強 高雄市公車晚上7時後停駛
高雄市交通局今天晚間表示，高雄市區公車晚上7時後停止營運，目前山區及部分地區公車路線行經路段平均風力達7級以上，因風雨過大及路狀不佳的公車路線，下午3時後已改道或停駛。
受颱風凱米影響，交通局今天晚間訊息表示，高雄市區公車今天營運時段為上午8時至晚上7時。目前山區及梓官、南寮、蚵仔寮、前鎮等部分地區公車路線，行經路段平均風力已達7級以上，因風雨過大及路狀不佳的公車路線下午3時後已改道或停駛。
高雄捷運公司今天下午近5時也發布輕軌營運變更說明指出，因今天風力持續增強，高雄輕軌自下午5時起暫停營運，請有需要的旅客改搭其他交通工具。
至於高雄捷運營運則未受影響，高雄捷運公司此前公告表示，今天捷運紅、橘線全日班距10分鐘，並視風雨情況彈性調整。截至下午5時仍維持全日班距10分鐘。
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