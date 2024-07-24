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颱風凱米襲台高雄一度近3萬戶停電 復電已逾7成

中央社／ 高雄24日電
颱風凱米襲台，高雄上午起風強雨大，一度停電近3萬戶，戶數全台最多。台電公司示意圖。本報資料照片
颱風凱米襲台，高雄上午起風強雨大，一度停電近3萬戶，戶數全台最多。台電公司示意圖。本報資料照片

颱風凱米襲台，高雄上午起風強雨大，一度停電近3萬戶，戶數全台最多。台電表示，停電區域以杉林、燕巢、林園、鼓山最多；截至下午5時已復電逾7成，目前約7815戶停電中，持續搶修。

台電發布新聞稿指出，高雄區處與鳳山區處共出動總計314人、工程車74輛、吊臂車37輛、全卡車3輛、升空車44輛、發電機50台、抽水機63台，持續搶修電力。

台電表示，颱風凱米強勁風勢造成許多路樹傾倒，林園區一度因樹木壓到電線造成2000多戶停電，停電搶修已即時復電；鼓山區登山街因大塊帆布纏繞電桿，雖未造成停電，仍緊急協助派員處理。

台電指出，為增進搶修效率，2區處皆與市府加強聯繫，並指派專員與各區村里長、民意代表及重要用戶建立聯絡管道與機制，遇災情搶修需要，可即時向高雄市政府提出支援請求，協助清除路樹、倒塌招牌等障礙物及搶通坍方道路，以加快復電速度。

台電高雄區營業處說明，復電程序將採「供電樞紐變電所→主幹線→分歧線」原則，並優先搶修捷運、火車、自來水及電話通信等公用設施，無法同時滿足所有用戶需求，請民眾耐心等候。

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