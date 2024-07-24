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屏東山區總雨量預達1800毫米 台24線往霧台道路封閉

中央社／ 屏東縣24日電
颱風凱米挾帶強風豪雨逼近台灣，屏東山區總雨量預估高達1800毫米，考量降雨後土石鬆軟易有落石坍方，24日下午4時起公路局預警性封閉台24線通往霧台鄉道路。圖／里港警分局提供
颱風凱米挾帶強風豪雨逼近台灣，屏東山區總雨量預估高達1800毫米，考量降雨後土石鬆軟易有落石坍方，24日下午4時起公路局預警性封閉台24線通往霧台鄉道路。圖／里港警分局提供

凱米颱風挾帶豪雨，屏東山區雨量估達1800毫米，考量降雨土石鬆軟易有落石，今天下午4時預警性封閉台24線通往霧台鄉道路；霧台鄉長巴正義表示，山上物資無虞。

依中央氣象署凱米颱風預報資料，屏東山區至26日總雨量可達1300至1800毫米；而霧台鄉在過去24小時累積雨量破200毫米。

公路局南區養護工程分局今天發布訊息指出，因颱風凱米環流結構紮實挾帶豐沛雨量，依中央氣象署預報資料，預測屏東山區總雨量將達1800毫米，考量山區連續降雨土石鬆軟易有落石，且夜間視線不佳，台24線27.4至37.3k德文路口至神山路段可能有致災風險，下午4時進行預警性封閉，視天候狀況及巡查道路安全後開放通行。

由於封閉路段是通往霧台鄉唯一道路，霧台鄉長巴正義接受中央社記者電話訪問指出，午後山上風雨漸強，霧台村、大武村，以及鄉公所所在的神山村，有部分民宅停電情形，鄉公所因有發電機仍可正常運作，目前由台電人員搶修中。

巴正義說，山上備有14天存糧，雜貨店也有販售乾貨，村民也會採食自己種植蔬果，物資無虞。

凱米颱風 屏東 氣象署 雨量

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