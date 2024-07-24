颱風禁制令發佈...澎湖海巡持續勸離作為 違者恐開罰25萬元

凱米颱風來襲，澎湖縣政府災害應變中心公發布禁制令，金馬澎分署第七岸巡隊各安檢所在風雨中勸離岸際民眾，否則開罰最高新台幣25萬元罰款。

澎湖縣政府災害應變中心今天近午完成一級開設，同時公告劃定澎湖縣各港區範圍與澎湖轄內海域（岸）為管制區，除了馬公商港與軍港外，其餘禁止船舶出港及人員進入海岸線，並籲請民眾避免前往海岸或港口進行水域活動，以維安全。

凱米颱風風勢持續增強、海象轉惡劣，容易產生瘋狗浪及離岸流，海巡署第七岸巡隊所屬37處安檢所，全面動員在各漁港、岸際增派巡邏勸離勤務，針對觀浪民眾，依「災害防救法」實施勸離公告限制或禁止通行區域實施勸離；規勸不聽者將處新台幣5萬至25萬元罰緩。

第七岸巡隊表示，颱風警報期間，呼籲民眾於禁制令發布期間切勿前往港區、堤防及海濱逗留。民眾有發現岸際有他人從事危險活動，或需要救援情事可撥打海巡118報案專線通報。