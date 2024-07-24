颱風凱米來襲 竹縣尖石鄉強制撤離7村安置收容

新竹縣尖石鄉公所今天表示，因應颱風凱米來襲，啟動強制撤離鄉內7村的村民，也透過巴士協助運輸，分別安置於尖石鄉內各處收容處所。

尖石鄉公所人員今天告訴中央社記者，經尖石鄉災害應變中心指揮官在災害應變中心指揮官會議裁示，目前啟動強制撤離，鄉內7個村包含義興村、新樂村、嘉樂村、錦屏村、梅花村、秀巒村、玉峰村，公所也增開收容處所。

尖石鄉公所表示，尖石鄉民要依照撤離指示前往收容地點，村長及派駐人員會同警消單位確實執行強制撤離作業，另也加派巴士前往支援人員運輸，後續將視情形調配國軍協助執行撤離作業。至於詳細撤離人數，仍在統計中。

尖石鄉公所說，收容所包含拿互依長老教會、尖石鄉文化館、新樂村集會所、義興分校、錦屏村集會所、玉峰集會所、石磊國小、新光天主堂、鎮西堡教會、養老天主堂、田埔文健站等處。

另外，秀巒村養老聯絡道4.1K處稍早出現落石，尖石鄉公所表示，已搶修完畢。