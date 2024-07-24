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颱風凱米來襲 國道3號林邊端下午2點開放停車

中央社／ 屏東縣24日電
因應颱風凱米來襲，屏東縣災害應變中心表示，國道3號林邊交流道至大鵬灣環灣道路北上路段高架橋，24日下午2時起開放民眾緊急停車，車主須留姓名及聯絡電話於車輛擋風玻璃上。圖／屏東縣政府警察局東港警分局提供
因應颱風凱米來襲，屏東縣災害應變中心表示，國道3號林邊交流道至大鵬灣環灣道路北上路段高架橋，24日下午2時起開放民眾緊急停車，車主須留姓名及聯絡電話於車輛擋風玻璃上。圖／屏東縣政府警察局東港警分局提供

屏東縣災害應變中心因應凱米颱風來襲，今天下午2時起，國道3號林邊交流道至大鵬灣環灣道路北上路段高架橋開放停車，車主須留姓名及聯絡電話於車輛擋風玻璃。

林邊鄉長鄭慶堂告訴中央社記者，林邊現在有風有雨、但不是太大，目前有幾棵樹倒了，沒有傷及民眾；雖然近幾年抽水站功能逐漸完善，低漥處已不太淹水，不過仍有居民擔心，因此申請開放國道停車，颱風警報解除後再通知移車。

屏東縣政府警察局東港警分局新聞稿表示，屏東縣災害應變中心因應凱米颱風來襲，開放國道3號林邊交流道至大鵬灣環灣道路北上路段高架橋，下午2時起供民眾緊急停車，並請林邊鄉各村村長通知民眾，如有需要可前往停車，東港警分局員警在場指揮引導及管制。

東港警分局呼籲，民眾遵守現場工作人員及交通警察指揮依序停車，停放車輛時車主須將姓名及聯絡電話留於車輛擋風玻璃上，車主停放車輛後立即離場不要逗留。

凱米颱風 國道 屏東縣政府 高架橋

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