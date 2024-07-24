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颱風凱米來襲「恰逢大潮」 澎湖部分低窪區海水倒灌

中央社／ 澎湖縣24日電
颱風來襲又遇大潮，澎湖縣馬公第二漁港區24日午後都出現海水倒灌情形，海水溢出碼頭和堤防，所幸在退潮後海水順利回流至海中，未釀嚴重災情。圖／中央社
颱風來襲又遇大潮，澎湖縣馬公第二漁港區24日午後都出現海水倒灌情形，海水溢出碼頭和堤防，所幸在退潮後海水順利回流至海中，未釀嚴重災情。圖／中央社

颱風凱米來襲，又碰上大潮，馬公第二漁港區與湖西許家村部分低窪地區，今天午後都出現海水溢出碼頭和路面，所幸海水退潮後又回流至海中，恢復日常人車通行。

颱風凱米來襲，澎湖縣政府災害應變中心今天完成一級開設，縣長陳光復要求各單位全面啟動防颱應變措施，希望降低風災造成影響。

澎湖地區今天中午近2時許，受凱米颱風影響，風勢雨勢逐漸增強，又碰上大潮，馬公興港北街前的第二漁港區與湖西許家村部分低窪地區，都發生海水倒灌，淹沒碼頭和防波堤。中油馬公漁港加油站則幾乎泡在水中，馬公警方獲報緊急拉起封鎖線，防止人車進出，所幸滿溢路面的海水，在退潮之後又回流海中。

馬公興港北街商家住戶表示，馬公第二漁港是早年闢建的漁港，碼頭防波堤依地勢而建，首當其衝，往年只要逢上大潮，尤其農曆8月，都會發生海水倒灌，這次是颱風來臨又遇到大潮，碼頭堤防一帶都有海水滿溢情況，當地人都已習慣，好在未波及興建較高的住戶與商家。

澎湖縣政府災害應變中心表示，截至目前澎湖尚未傳出有重大災情。

凱米颱風 澎湖縣 碼頭 馬公

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