凱米颱風來襲 台中市區多處路樹倒塌、號誌脫落
凱米颱風來襲，風勢逐漸增強，今天造成台中市區多處路樹倒塌及交通號誌脫落事件，還有車輛遭倒塌路樹壓損，警方都已協助排除及進行安全維護。
凱米颱風來襲，台中市今天停止上班上課，上午市區雖然沒有出現大風大雨，但中午過後，風勢逐漸增強，造成市區多處路樹倒塌及交通號誌脫落，其中西屯區到下午3時為止，已發生7件路樹倒塌及1件交通號誌脫落。
台中市西屯區七期商圈惠中一街近市政北五路於上午11時38分發生路樹傾倒路中，警方據報到場時，附近大樓保全已將倒塌路樹移置路旁，未影響人車通行。西屯區台灣大道四段於中午12時10分許，也發生路樹倒塌，台中市警察局第六分局據報到場拉起封鎖線及進行交通管制，下午1時25分已排除障礙物。
下午1時50分許，警方接獲通報西屯區中科路與福雅路口的交通號誌脫落，僅剩電線支撐，隨時有掉落危險，六分局隨即派員到場安全維護，通知有關單位維修，到下午2時25分已完成拆除。
1輛停在西屯區西屯路三段與玉門路口的車輛，遭路樹枝掉落毀損，警方據報到場交通疏導，先移置樹枝到路旁，並通知相關單位前往清除。
此外，北區忠太西路上於中午12時47分許也發生路樹倒塌，占據道路外側2車道，台中市警察局第二分局據報到場交通疏導，並通知養工處派員排除障礙物，還好現場未造成人員受傷及車輛受損。
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