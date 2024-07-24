快訊

風速達停駛標準！文湖線發出末班車 下午4點15分暫停營運

不斷更新／強颱凱米直撲侵襲！ 金門率先宣布25日停班停課

強颱凱米侵台首起悲劇 高雄路樹遭吹倒壓死女騎士

海委會設監測站提供海岸影像 海巡檢視確保正常

中央社／ 高雄24日電
海委會在全台海岸線20多處設置固定監測站，提供超過30個海岸即時影像，為讓民眾能安全掌握海域即時動態。示意圖，與新聞無關。圖／本報資料照片
海委會在全台海岸線20多處設置固定監測站，提供超過30個海岸即時影像，為讓民眾能安全掌握海域即時動態。示意圖，與新聞無關。圖／本報資料照片

海委會在全台海岸線20多處設置固定監測站，提供超過30個海岸即時影像，為讓民眾能安全掌握海域即時動態，海巡人員今天趁颱風凱米風雨暫歇時前往檢視設備，確保監測功能正常運作。

海洋委員會今天發布新聞稿指出，國家海洋研究院在27處海岸設有33個影像紀錄監測站，隨時監測岸際海象浪況及海域遊憩風險資訊，未來將持續增加並配合智慧海灘計畫，發展雷達監測離岸流、AI判斷人員溺水等進階功能。

海委會表示，颱風凱米襲來，蘇澳地區首當其衝，海巡人員上午前往無尾港海灘巡邏，協助檢視岳明波流監測站及擦拭海岸監視鏡頭，確保運作正常，從監控畫面能看見人員認真工作影像。

海委會指出，民眾可透過「海域遊憩一站式」網站，或下載免費Go Ocaen App獲取海岸即時影像，提醒切勿在颱風影響期間進行水域活動或前往海岸。

凱米颱風 即時影像 海委會 蘇澳

延伸閱讀

海委會推海域動態免費應用程式 籲勿入警戒海岸

凱米颱風來勢洶洶 三芝公所偕警消海巡宣導

海委會雙管齊下推反貪 人員違法比率下降近6成

36校接力帆船環台抵澎 搭載澎湖6校學童親近海洋

相關新聞

影／凱米威力驚人！桃園龜山榕樹倒塌 正中轎車車頂被砸扁

凱米颱風來襲，各地風雨漸增，桃園市龜山區幸福里今上午發生榕樹連根拔起意外，一輛轎車剛好停在倒塌處，車頂慘被嚴重壓毀，另外...

颱風天還要玩？合歡山休園仍見遊客踩點 南投廬山忙勸離

凱米颱風已觸陸，各地風雨漸強。去年遭卡努颱風重創的南投仁愛嚴陣以待，鄉長江子信今至廬山地區勸離居民，清境農場、合歡山國家...

苗栗跨2大平台放颱風假機會高 鍾東錦：明天可能還會放

中度颱風凱米來襲，苗栗縣長鍾東錦上午視察頭份永貞宮抽水站、竹南蜆仔溝滯洪池，希望達到零淹水、零傷亡目標；針對颱風假的決策...

竹市路邊停車暫停收費 公車、YouBike等暫停營運

凱米颱風來襲，中央氣象署已於昨日下午2時30分發布海上陸上颱風警報並將新竹市列為警戒區，新竹市政府昨晚宣布今天停止上班上...

強颱凱米攪局 高雄明停辦民安10號演習

高雄市原訂明天舉行「萬安47號」演習，以及「113年全民防衛動員暨災害防救（民安10號）演習」，受凱米颱風影響，高雄市政...

他衝大賣場看「架上空空」 台南連放2天颱風假有望？

凱米颱風轉強颱，台南市府昨晚宣布停班停課，賣場立即湧進民眾採買物品，架上生鮮肉品幾乎搶空，有民眾今天想到賣場補貨，結果看...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。