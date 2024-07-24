海委會設監測站提供海岸影像 海巡檢視確保正常

海委會在全台海岸線20多處設置固定監測站，提供超過30個海岸即時影像，為讓民眾能安全掌握海域即時動態，海巡人員今天趁颱風凱米風雨暫歇時前往檢視設備，確保監測功能正常運作。

海洋委員會今天發布新聞稿指出，國家海洋研究院在27處海岸設有33個影像紀錄監測站，隨時監測岸際海象浪況及海域遊憩風險資訊，未來將持續增加並配合智慧海灘計畫，發展雷達監測離岸流、AI判斷人員溺水等進階功能。

海委會表示，颱風凱米襲來，蘇澳地區首當其衝，海巡人員上午前往無尾港海灘巡邏，協助檢視岳明波流監測站及擦拭海岸監視鏡頭，確保運作正常，從監控畫面能看見人員認真工作影像。

海委會指出，民眾可透過「海域遊憩一站式」網站，或下載免費Go Ocaen App獲取海岸即時影像，提醒切勿在颱風影響期間進行水域活動或前往海岸。