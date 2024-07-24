快訊

風速達停駛標準！文湖線發出末班車 下午4點15分暫停營運

不斷更新／強颱凱米直撲侵襲！ 金門率先宣布25日停班停課

強颱凱米侵台首起悲劇 高雄路樹遭吹倒壓死女騎士

颱風凱米來襲 台中后里510戶停電、樹倒塌壓車

中央社／ 台中24日電

颱風凱米來襲，挾帶間歇風雨，台中市后里區永興路一帶因高壓導線遭樹木壓斷，造成510戶停電，台電公司搶修後已復電。另梧棲區有路樹倒塌壓到車輛，警方協助排除。

颱風凱米來襲，台中市出現間歇風雨。台電公司今天上午9時28分接獲民眾通報，后里區永興路一帶停電，立即派員到現場搶修，現場因高壓導線遭樹木斷落壓斷，造成510戶停電，台電即時搶修，下午1時31分完成復電。

梧棲區三條圳二街發生路樹倒塌並壓到車輛，清水警分局安寧所巡邏發現，協助處理路樹，另在大德國小西側也有路樹倒塌情事，清水警分局安寧所員警到場擺放交通錐警戒，並協助排除倒塌路樹，維護用路人安全。

清水警分局巡邏多處風景處，在高美濕地發現有民眾逗留，立即勸導離去，避免風雨增強發生危險。

凱米颱風

延伸閱讀

凱米襲擊宜蘭傳災情 喜互惠招牌掉落、二結平交道柵欄斷了

風大吹斷路樹壓壞電線 后里510戶停電已復電

凱米颱風吹倒路樹砸中64歲高雄女騎士 送醫搶救不治

強颱凱米來勢洶洶 桃機加強整備已取消227航班

相關新聞

影／凱米威力驚人！桃園龜山榕樹倒塌 正中轎車車頂被砸扁

凱米颱風來襲，各地風雨漸增，桃園市龜山區幸福里今上午發生榕樹連根拔起意外，一輛轎車剛好停在倒塌處，車頂慘被嚴重壓毀，另外...

颱風天還要玩？合歡山休園仍見遊客踩點 南投廬山忙勸離

凱米颱風已觸陸，各地風雨漸強。去年遭卡努颱風重創的南投仁愛嚴陣以待，鄉長江子信今至廬山地區勸離居民，清境農場、合歡山國家...

苗栗跨2大平台放颱風假機會高 鍾東錦：明天可能還會放

中度颱風凱米來襲，苗栗縣長鍾東錦上午視察頭份永貞宮抽水站、竹南蜆仔溝滯洪池，希望達到零淹水、零傷亡目標；針對颱風假的決策...

竹市路邊停車暫停收費 公車、YouBike等暫停營運

凱米颱風來襲，中央氣象署已於昨日下午2時30分發布海上陸上颱風警報並將新竹市列為警戒區，新竹市政府昨晚宣布今天停止上班上...

強颱凱米攪局 高雄明停辦民安10號演習

高雄市原訂明天舉行「萬安47號」演習，以及「113年全民防衛動員暨災害防救（民安10號）演習」，受凱米颱風影響，高雄市政...

他衝大賣場看「架上空空」 台南連放2天颱風假有望？

凱米颱風轉強颱，台南市府昨晚宣布停班停課，賣場立即湧進民眾採買物品，架上生鮮肉品幾乎搶空，有民眾今天想到賣場補貨，結果看...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。