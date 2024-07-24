颱風凱米來襲 台中后里510戶停電、樹倒塌壓車

颱風凱米來襲，挾帶間歇風雨，台中市后里區永興路一帶因高壓導線遭樹木壓斷，造成510戶停電，台電公司搶修後已復電。另梧棲區有路樹倒塌壓到車輛，警方協助排除。

颱風凱米來襲，台中市出現間歇風雨。台電公司今天上午9時28分接獲民眾通報，后里區永興路一帶停電，立即派員到現場搶修，現場因高壓導線遭樹木斷落壓斷，造成510戶停電，台電即時搶修，下午1時31分完成復電。

梧棲區三條圳二街發生路樹倒塌並壓到車輛，清水警分局安寧所巡邏發現，協助處理路樹，另在大德國小西側也有路樹倒塌情事，清水警分局安寧所員警到場擺放交通錐警戒，並協助排除倒塌路樹，維護用路人安全。

清水警分局巡邏多處風景處，在高美濕地發現有民眾逗留，立即勸導離去，避免風雨增強發生危險。