颱風凱米襲台 桃園復興區7個里將撤離508人

颱風凱米襲台，桃園市復興區公所今天說，已針對土石流潛勢區內7個里進行預防性撤離508人，並在凌晨提前勸離華陵里逾200名民宿遊客。

桃園市長張善政上午主持颱風凱米災害應變中心第2次工作會議時表示，颱風影響範圍擴大，預估明天清晨影響最劇烈，復興山區面臨的風險較大。

復興區公所說明，已針對土石流潛勢區內7個里進行預防性撤離，已整備完成10個里8處收容所，區內患者、孕婦等弱勢族群優先進行依親或安置，相關物資由國軍協助載運送達。

復興區公所也說，針對華陵里大規模崩塌潛勢區光華道路2端管制點，已在中午12時起禁止通行，並在凌晨提前勸離華陵里逾200名民宿遊客。

原民局表示，目前復興區用水、電力及通訊皆正常，復興區預防性撤離的造冊人數共139戶508人，今早7時開始進行預防性撤離作業，尚在進行中；持續關注大漢溪水位及石門水庫洩洪情形，必要時將預防性撤離崁津部落38戶保全戶共102名居民。

教育局表示，國高中暑期輔導課配合停班停課，由教育局主辦或各校辦理之營隊、社團、代表隊訓練等活動，24日至26日3天都停辦或延期辦理。