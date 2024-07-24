颱風凱米襲台 陳其邁要求高雄山區儘速完成撤離

颱風凱米襲台，高雄山區降下大雨，市長陳其邁等人今天入山探望居民，要求相關單位儘速完成桃源、茂林、那瑪夏、甲仙、六龜等5區保全戶撤離。

農村發展及水土保持署中午12時30分發布颱風凱米土石流及大規模崩塌警戒區預報，高雄市那瑪夏、甲仙、杉林、旗山、美濃、桃源、六龜、茂林等地被納為土石流黃色警戒區，另外茂林區萬山里、六龜區寶來里屬大規模崩塌黃色警戒區。

高雄市原住民事務委員會發布訊息指出，陳其邁、主委阿布斯、民進黨立法委員邱議瑩等民意代表及相關局處人員今天到桃源區視察防颱整備作業。

陳其邁表示，桃源區雨量預估達1000毫米以上，要求桃源、茂林和那瑪夏等3原區，及甲仙、六龜區儘速完成保全戶預防性撤離，桃源區拉芙蘭、桃源、建山、高中、梅山、復興、勤和和寶山等8里今早已完成375人預防性撤離，茂林、那瑪夏區則在進行相關防颱作業。

高雄市警察局六龜分局表示，六龜文武、興龍、大津、寶來里上午10時許已啟動預防性撤離，截至上午11時30分已撤離141人，詳細撤離人數將滾動調整。至於旗山分局則表示，中午12時30分針對美濃、杉林及甲仙等區，共計687名市民進行撤離安置。