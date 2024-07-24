凱米來勢洶洶！宜蘭市易淹水低窪區危險 市長親自勸說撤離

颱風多年未在宜蘭登陸，這次凱米強颱不可輕忽。宜蘭市公所針對易淹水區、低漥區行動不便的住戶進行勸離，原來長輩不願離開住家，市長陳美玲出面協助勸說，老人家才同意接受安置到其他住處。

市區經常因為排水溝阻塞，瞬間強降雨淹水釀災，市公所上個月就進行排水溝清淤，這兩天提供沙包給市民領取防颱。市長陳美玲說，颱風多年未登陸宜蘭，這次來勢洶洶，更要提高警覺，公所針對易淹水地區都有加強巡水，未雨綢繆，今天進行可能致災區住戶強制撤離。

成功里一位90幾歲獨居阿嬤原本不願離開，陳美玲出面協助勸離，阿嬤看到市長來了才同意上車，目前安置住旅社；北門里一對母子肢體障礙，希望被安排到公所的避難空間；新生里一位長者與兒子住同，經溝通勸說，最後為了安全，也同意安置到旅社。截至中午，共有6人被撤離安置。