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風速達停駛標準！文湖線發出末班車 下午4點15分暫停營運

不斷更新／強颱凱米直撲侵襲！ 金門率先宣布25日停班停課

強颱凱米侵台首起悲劇 高雄路樹遭吹倒壓死女騎士

台中2間OUTLET賣場人潮湧現 摩天輪暫停營運

中央社／ 台中24日電

颱風凱米來襲，台中市今天停班停課，上午有間歇風雨，百貨、賣場則正常營運，台中2間OUTLET也出現民眾逛街人潮，但摩天輪暫停營業。

颱風凱米來襲，台中市政府宣布24日停止上班上課。百貨、買場今天仍正常營運。正值暑假期間，麗寶OUTLET MALL與MITSUI OUTLET PARK台中港，中午時分賣場美食街湧入人潮。

麗寶樂園渡假區表示，麗寶OUTLET MALL今天正常營業，依風雨情況滾動式調整營業時間，探索樂園、馬拉灣、密室逃脫、休息站廣場、天空之夢摩天輪等，暫停營運。

MITSUI OUTLET PARK台中港今天也正常營業，部分店鋪暫停營業，將依風雨狀況滾動式調整營業時間，其中摩天輪因風速過大，暫停營業1天。

凱米颱風

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