台中2間OUTLET賣場人潮湧現 摩天輪暫停營運
颱風凱米來襲，台中市今天停班停課，上午有間歇風雨，百貨、賣場則正常營運，台中2間OUTLET也出現民眾逛街人潮，但摩天輪暫停營業。
颱風凱米來襲，台中市政府宣布24日停止上班上課。百貨、買場今天仍正常營運。正值暑假期間，麗寶OUTLET MALL與MITSUI OUTLET PARK台中港，中午時分賣場美食街湧入人潮。
麗寶樂園渡假區表示，麗寶OUTLET MALL今天正常營業，依風雨情況滾動式調整營業時間，探索樂園、馬拉灣、密室逃脫、休息站廣場、天空之夢摩天輪等，暫停營運。
MITSUI OUTLET PARK台中港今天也正常營業，部分店鋪暫停營業，將依風雨狀況滾動式調整營業時間，其中摩天輪因風速過大，暫停營業1天。
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