台中南屯路樹倒塌影響通行 警出動電鋸排除障礙

凱米颱風來襲，台中市南屯區向上路五路今天發生路樹倒塌事件，影響車輛通行，警方據報後立即出動小型電鋸將路樹移到路旁，儘速排除障礙物恢復通行。

凱米颱風來襲，台中市在今天中午以前雖然未出現大風大雨，但仍有路樹倒塌事件發生，台中市警察局第四分局春社派出所即預先購置電鋸，一旦發現路樹倒塌影響交通，即可第一時間先行排除。

警方於上午11時許接獲民眾報案，稱南屯區向上路五段過精科五路（往龍井方向）有路樹倒塌至慢車道上，致車輛無法通行。員警獲報後，立即出動小型電鋸協助將路樹移至路旁，與市府派出的專業救援隊伍聯手合作，以最快的速度排除倒塌樹木和其他障礙物。

第四分局分局長陳祥麟表示，颱風期間將加強各區域的監控和巡邏，一旦發現有道路受阻或危險情況立即派員處理，提醒民眾在颱風期間儘量避免外出，若有緊急情況，請立即撥打110或1999市民專線。