凱米颱風午後漸強 蔣萬安：北市影響最大在明日上午

臺北市長蔣萬安24日親自坐鎮臺北市災害應變中心，隨時掌握颱風最新路徑與災情，並要求市府團隊事先預防，以確保市民安全。據臺大氣象團隊的最新分析，颱風將在下午逐漸增強，對北部地區預計會帶來強風豪雨。蔣萬安強調，颱風對臺北市的影響最為嚴重的時間將在明天上午，要求各局處事先做好預防和準備工作，以便在颱風過後能夠迅速完成復原。

蔣萬安指出，翡翠水庫管理局預估水庫可承受的累積雨量為540毫米，但根據氣象團隊預估，這次颱風可能帶來累積雨量達700毫米，超過水庫承受能力，屆時可能需要洩洪。對此，蔣萬安提醒，翡翠水庫管理局須特別注意並預先宣導，同時提醒下游地區加強防護，並通知新北市政府一同做好防備工作。

蔣萬安提到，根據去（112）年及7月10日的急速大雨經驗，臺北市需特別留意土石流的潛勢溪流、列管邊坡及山區老舊聚落。蔣萬安囑咐，各區公所必須提前做好各項準備工作，確保在需要時能夠緊急疏散。

蔣萬安說，過去的經驗顯示，颱風來襲對臺北市造成的災情主要集中在樹木傾倒上，目前已接獲多起樹木傾倒的報告。因此，工程搶修組及公務區需特別督導相關單位加強樹木的穩固工作，避免造成意外傷害。

此外，蔣萬安請產業發展局密切關注菜價波動，並與農業部農糧署保持聯絡，穩定菜價，減少颱風對民眾生活的衝擊。

蔣萬安強調，這次颱風可能帶來強風，並再次提醒各市府相關單位，對於招牌、外掛物等，須加強固定，同時也要加強宣導民眾將窗臺與陽臺盆栽移至室內，避免吹落砸傷行人。

蔣萬安最後表示，雖然今日停班停課，但仍有民眾因上午風雨不強而外出。他呼籲市民朋友應待在家中做好防颱準備，儘量避免外出增加受傷風險，預計下午風雨將會增強，呼籲民眾絕不能掉以輕心。

蔣萬安會後接受媒體聯訪，放颱風假網友一面倒稱讚市長蔣萬安，對此蔣萬安回應，第一，市府團隊一定會隨時掌握氣象團隊給予的最新颱風路徑以及預估帶來的雨勢跟風力，市府團隊會根據這樣的一個預估來做綜合的評估，也會遵照相關停班課的作業標準，當然最重要也是我們必須整體基北北桃一日共同生活圈整體的溝通、聯繫，大家共同決定。當然再加上絕對不要輕忽颱風所帶來的嚴重影響，這一次颱風所帶來的嚴重影響，這一次颱風在今天即便上午大家可能感受的雨勢風力沒有預期中的強，但是根據團隊的預估到下午時刻，其實相關的雨勢風力就會越來越強。