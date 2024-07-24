台東停班課卻無風無雨 專家曝原因：上空颱風結構最弱處
台東縣今天停班課，上午無風無雨，引起民眾納悶。台東大學教授王文清解釋，因台東上空剛好是颱風結構最弱地方，若結構及路線不變，預計傍晚後風雨就會增強。
台東縣政府今天凌晨宣布停班停課，但是，上午至下午1時，台東市區無風無雨，其他鄉鎮則零星下雨，民眾感受不到颱風到來。
台東縣政府颱風災害應變中心上午邀各單位進駐，同時台東縣長饒慶鈴與鄉鎮市長視訊，提出處置現況。
災害應變中心協防團隊國立台東大學資訊管理學系教授兼防災科技資訊中心主任王文清，對颱風現況及未來預測提出報告，供各單位防災依據與參考。
民眾納悶為何台東無風無雨，王文清表示，颱風半徑250公里，相當大，結構有強有弱，今天上午到下午間台東上空剛好是颱風結構層最弱地方，因此感覺無風無雨。
他說，颱風如果路徑不變，預測24日下午至25日夜風雨最強，降雨以山區為主，須加強監控可能致災點，坡地易致災區尤應特別注意卑南鄉、海端鄉、延平鄉及金峰鄉。
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