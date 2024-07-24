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凱米颱風來襲 高市工務局巡查建築工程防颱整備

中央社／ 高雄24日電

凱米颱風來襲，高雄市工務局今天派員至工地巡查，要求工地側溝清淤及檢視周邊環境、施工架、防塵網等，廣告業者針對廣告帆布加強固著或提前拆除，各工地全面提升防護措施。

工務局建築管理處今天新聞稿指出，凱米颱風來襲，工務局除了已於昨天通知各建築工地做好防颱措施，今天建管處也派員至工地現場巡查。

建管處要求工地側溝清淤及檢視周邊環境、施工架、防塵網、廣告帆布固著、變電箱漏電等；廣告業者需針對廣告帆布加強固著或提前拆除，呼籲各工地務必提高警覺，全面提升防護措施。

副市長林欽榮說，越晚風雨會持續增強，要求工務局確實掌握在建工程狀況，依防颱標準作業程序，要求各建築工地自主檢查防颱相關措施；也提醒各工地負責人隨時警戒，若工地遭遇施工圍籬、鷹架傾倒或防護網掉落情形應儘速排除。

工務局長楊欽富說，民眾需檢查所居住建築環境所設置廣告招牌、帆布廣告及自行設置的水塔、冷氣室外機及其支架等，應加固處理或先行取下，避免造成周遭居民生命和財產損失，確保公共安全。

另外，對於塔式吊車安全，工務局表示，依起重升降機具安全規則及相關勞工安全衛生法令規定，颱風期間營建工地塔吊吊臂旋轉限制（剎車功能）應解除，使吊臂順風自由旋轉降低風阻，颱風過後確認安全才可再使用。

凱米颱風

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