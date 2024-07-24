颱風凱米來襲 連江縣府籲民眾做好防颱

颱風凱米逐漸逼近馬祖，連江縣災害應變中心於今天上午11時開設，且適逢天文大潮，為預防海水倒灌造成災情，縣府呼籲各界做好防颱準備。

連江縣政府發布公告，根據馬祖氣象站觀測，今天上午馬祖地區陣風7至9級，平均風速5至7級，且有陣雨。呼籲民眾除做好防颱準備外，停放於南竿福澳運動場司令台、北竿白沙港南碼頭山壁側等處車輛應移至高處。福澳停車場24日暫停收費，並開放車輛自由進出。

為防海水倒灌，連江縣各澳口與碼頭已放置消波塊與太空包，並於南竿復興澳口設置抽水機，若遇爆潮時可迅速將海水抽至外海，而民眾若需防災用沙包，可聯絡各村村長領取。預期今天下午至晚間風雨加大，南竿鄉公所宣布今天下午與晚間停止收運垃圾。

馬祖國家風景區管理處發布公告指出，北海坑道受颱風影響且適逢大潮，今天全日暫停開放。並自上午8時起至27日下午6時止，預警封閉包括南竿大漢據點、鐵堡；北竿螺山自然步道；東莒大砲連、大埔石刻步道；東引烈女義坑、東湧燈塔步道、國之北疆步道等9處臨海景點。