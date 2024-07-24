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颱風凱米來襲 高雄路樹傾倒一度影響輕軌通行

中央社／ 高雄24日電

颱風凱米來襲，高雄市今天停班停課，高雄捷運紅、橘線調整全日班距10分鐘，輕軌全日班距15分鐘。高雄輕軌上午10時許因路樹傾倒一度影響通行，半小時內排除後，恢復正常營運。

高雄市今天停班停課，高雄捷運公司公告表示，捷運紅、橘線全日班距10分鐘，輕軌全日班距15分鐘，並視風雨情況彈性調整。

今天是高雄輕軌全線通車後的首個颱風假，街道上人車明顯減少，仍有少數乘客搭乘。C1籬仔內站至C2凱旋瑞田站路段，今天上午10時35分許，因有一棵路樹傾倒，一度影響輕軌通過，約上午11時許排除，恢復正常營運。

高雄捷運公司表示，當時輕軌列車在站內，車上旅客約10多人，受影響路段有啟動接駁，其他不受影響路段採區間營運，直到排除路樹後恢復正常通行。

高雄市各地雨勢漸增，在山區部分，桃源區公所今天已啟動拉芙蘭、桃源、建山、高中、梅山、復興、勤和及寶山等8里預防性撤離，撤離人數375人。

高雄市副市長林欽榮上午視察彌陀區舊港橋改建工程工區防汛整備，指示施工團隊務必派員現場待命、加強警戒及注意安全；供機車通行的鋼便橋當水位達到2公尺時，要確實依照封橋標準作業程序進行警戒及視狀況辦理封橋作業。

凱米颱風 路樹 輕軌

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