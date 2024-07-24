颱風凱米風雨影響 澎湖萬安演習取消市容冷清

颱風凱米影響，澎湖地區漢光40實兵演習，取消海空支援部分，萬安47號防空演習上午經協調後決議取消，島上遊憩活動也都告停擺，市區顯得冷冷清清。

澎湖地區今天清晨受颱風凱米外圍環流影響，風雨不停，市容冷清，第一作戰區「漢光40號演習」實兵操演，空中兵力操演取消外，地面部隊則如期進行，各式火砲各式火砲，編織綿密火網，掩護戰、甲車遂行灘岸戰鬥及反擊作戰，砲聲隆隆，場面震撼。

今天下午1時30分實施的軍民聯合防空（萬安47號）演習，也受颱風影響，澎湖災害應變中心經與國防部全民防衛動員署上午協調後決議，澎湖萬安47號演習取消辦理。

颱風凱米接近，澎湖風雨有逐漸增強趨勢，市區顯得冷清，澎湖災害應變中心在上午11時完成一級開設，澎湖縣長陳光復等防災救災單位全程進駐。

為有效管控風險，應變中心同時在中午12時公告劃定「澎湖縣各港區（馬公商港及軍港除外）範圍」及「澎湖縣轄內海域（岸）」為管制區，禁止船舶出港及人員進入海岸線。呼籲民眾避免前往海岸或港口進行任何水域活動，以確保個人安全。