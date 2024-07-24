屏東山區總雨量估1300毫米 3縣道封路、撤離民眾

颱風凱米襲台，屏東山區預估總雨量至少1300毫米；縣府在今天下午1時將預警性封閉3條縣道部分路段，並預防性撤離山區民眾。

根據中央氣象局針對颱風凱米預報資料，屏東山區至26日總雨量可達1300至1800毫米。

縣府指出，今天下午1時起，預警性封閉泰武鄉道屏106線往舊武潭2K+500處至7K+500處、春日鄉道屏146線4K+350至終點11K+846、三地門鄉道屏31線往德文部落方向全線封閉；竹田鄉鄉道屏48線過溝橋。

泰武鄉長潘明福接受中央社記者電話訪問表示，目前山上風雨不大，但憂心隨著暴風圈接近，下午會風強雨驟，將滾動式調整，視風雨狀況預防性撤離位於土石流警戒區的馬仕部落、萬安村共100多名民眾，屆時將會安排至吾拉魯茲活動中心。

春日鄉公所人員告訴中央社記者，古華村所在處有土石流潛勢溪流，目前雨量尚未達黃色警戒，持續監測是否達雨量550毫米強制撤離標準；公所設置春日鄉古華村活動中心讓民眾暫住，不過目前收容人數為零，撤離11人皆依親。

另外，三地門鄉達來村、德文村目前正執行預防性撤離中。