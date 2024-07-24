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颱風凱米風雨漸強 花蓮玉里高寮、長良便道續封閉

中央社／ 花蓮縣24日電

颱風凱米襲台，風雨逐漸增強，考量民眾安全，花蓮縣玉里鎮公所今天宣布，玉里高寮、長良便道及赤科山產業道路持續封閉，待颱風離開再視路況開放，請用路民眾多留意。

根據氣象署資訊，目前颱風凱米暴風圈已進入台灣陸地，估計今天深夜將會在宜蘭或花蓮附近登陸，也是影響最為劇烈的時間點，而颱風影響期間主要強降雨區為台灣東北部等地區。

玉里鎮長龔文俊表示，考量居民行車安全，昨天公告晚間6時起高寮大橋便道及長良便道禁止通行，赤科山產業道路只開放車輛下山，禁止車輛上山。目前上述道路持續封閉，並建議赤科山居民盡快下山，待颱風離開再視路況開放通行。

花蓮縣警察局玉里分局為守護民眾安全，觀音派出所、大禹派出所員警都前往封閉道路處協助執行。

龔文俊指出，為保護鄉親生命財產安全，籲請民眾配合公所指引，切勿進入封閉道路，也請時刻注意公所發布的最新消息與動態，做好防颱措施，期望大家都可以平安、順利度過此次颱風。

凱米颱風 花蓮

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