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林欽榮視察高雄水利設施整備 指示防汛工作到位

中央社／ 高雄24日電

颱風凱米外圍環流影響，高雄各地降雨漸顯，預估主要降雨時間將從今天起至26日。副市長林欽榮上午視察水利設施整備及運作情形，指示防汛工作須全面到位，防範大潮積淹水災情。

林欽榮今天視察表示，高雄市受颱風及天文大潮影響，應注意沿海低漥及易淹水地區，要求水利局確實掌握災情，加速排除地區積淹水；另外沿海地區因大潮不利排水，區公所加強整備，市民遇緊急狀況可撥打1999，市政將提供協助。

高雄市水利局會後新聞稿指出，高雄受颱風影響，主要降雨時間為今天起至26日，預估總累積雨量達1300毫米，同時沿海地區受大潮影響，易發生淹水情形。

水利局表示，為改善湖內區涵口圳周邊地勢低漥產生積淹水問題，已投入新台幣1.14億元於4月完成西挖支線拓寬、加高等改善工程，將西挖支線的分洪量由每秒3.5立方公尺提升為每秒8.5立方公尺，使排水路達10年重現期通洪能力。

另外，水利局也在永安區預布16台移動式抽水機，其中永安新港6鄰地區因鄰近北溝排水，於永安新港宮後方架設1台每秒0.3立方公尺移動式抽水機，因應下雨期間協助抽排作業，避免發生淹水情形。

凱米颱風 林欽榮 高雄市

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