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颱風凱米近逼 苗縣公館農民搶收紅棗砍芋頭葉

中央社／ 苗栗縣24日電

颱風凱米來勢洶洶，苗栗縣公館鄉農民今天一早把握風雨來襲前，前往果園搶收紅棗、砍除可能遭受強風吹襲造成損害的芋頭葉，希望減少損失。

苗栗縣公館鄉是全台唯一紅棗產地，總面積達80餘公頃，目前正值產季中後段，有棗農清晨5時許，就找來4、5名幫手，一起搶收紅棗。

農民吳炳樟表示，果園中大約還有5成、數量約1000至2000斤紅棗尚未摘採，以目前鮮果市價1斤新台幣130元計算，至少有20餘萬元，眼看著颱風即將帶來強風大雨，紅棗如果「吃水」太多會出現裂果的情況，目前也只能「採多少、算多少」。

另外，在公館鄉種植將近2公頃芋頭的農民羅永保表示，雖然芋頭已經過了成長期，但尚未完全成熟，長得跟人一樣高的芋頭葉最怕風，只要強風一來，可能造成整株芋頭倒伏，苦心栽種的芋頭就會腐壞「沒用了」。

羅永保指出，颱風前夕臨時請不到工人幫忙，只能獨自1人利用特製的砍刀，把握時間在颱風逼近之前，先把容易「吃風」的芋頭葉先砍光，儘管砍葉後的芋頭，生長較慢，可能影響品質及產量，事後得花一筆費用進行消毒、殺菌，避免病蟲害感染，但至少「把風險降到最低」希望減少損失。

凱米颱風 苗栗縣 農民

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