颱風凱米遇大潮 台南預布抽水機組防海水倒灌
颱風凱米逐漸逼近，南部又適逢年度天文大潮，台南市政府於安平運河預布10部抽水機組、七股區關閉6成防潮閘，降低海水倒灌及淹水風險，並完成各滯洪池洩降，增加滯洪空間。
台南市水利局今天新聞稿指出，市長黃偉哲昨晚主持「凱米颱風台南市災害應變中心第一次工作會報」，要求各單位針對易積淹水地區加強道路側溝及排水設施清淤作業，同時確保各抽水站、水門及移動式抽水機等設施正常運作。
水利局指出，市府已於18日起進行各項水利設施及在建工程的防汛巡查，轄內64座抽水站及492台大型移動式抽水機完成巡檢、油料補充及試運轉作業，其中477台抽水機已預布於易積淹水地區，接近完工的喜樹灣裡地區停20抽水站與永康區鹽洲抽水站，已有部分機組可投入防汛應變。
水利局指出，為增加滯洪空間，各滯洪池權管單位已完成相關洩降作業，而北安商60滯洪池及停20抽水站為因應颱風凱米也先行使用，約可增加7.8萬噸滯洪空間，降低區域積淹水風險。
水利局指出，因應年度天文大潮及颱風暴潮影響，已於安平運河預布10部抽水機組增強防汛量能，並關閉七股區6成防潮閘，降低海水倒灌或局部淹水可能。
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