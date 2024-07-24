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颱風凱米停班課 梨山水蜜桃無宅配運送果農憂報銷

中央社／ 台中24日電

受颱風凱米影響，台中市今天停止上班上課。公路局谷關工務段雖因應梨山水蜜桃採收期，23、24日中橫便道加開6班次通行，但因停班宅配未營運，已採收水蜜桃無法配送，果農憂心此批恐報銷。

颱風凱米來襲，全台21縣市停班課。谷關工務段自7月15日起，因應梨山水蜜桃盛產採收期，原本開放3時段外，又加開中橫便道通行時間下午5時30分，提供果農將水蜜桃及農產運輸下山。

23、24日再加開為6班次，上午7時、10時及中午12時、下午2時與4時30分，以及傍晚5時30分。谷關工務段長張裕閔接受中央社記者採訪表示，會依據雨量滾動管理，給梨山民眾可撤離，今天早上7時雨勢為小雨，中橫便道有放行，後續雨勢若增加，可能會隨時封閉。

颱風來襲，果農忙採收水蜜桃，梨山黃姓果農表示，昨天下午還是正常採收，水蜜桃熟度不夠也不能搶收，梨山地區水蜜桃農多與宅配合作運送，今天多縣市停班課，昨天採摘的部分水蜜桃仍留在站所，已裝箱的送下山原定今天要配送的，都無法送，少部分農友可自己開車送下山，憂心放置多天水蜜桃品質受影響，報銷率恐提高。

他說，水蜜桃在4月開花時，因氣候異常高溫，結果率只有3成，採收期又遇颱風來襲，只希望風雨不要太大，造成太多爛果、落果，減少農損。

凱米颱風 梨山 農民

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