凱米颱風來襲 盧秀燕取消訪美行程24日清晨抵台

取消訪美行程的台中市長盧秀燕今天清晨搭機抵台。她表示，由於颱風增強且路線南修決定返台。對於市府昨夜緊急宣布停班停課，她說是開會後決定寧寬勿鬆所以放颱風假。

盧秀燕搭乘的中華航空公司CI21班機，從西雅圖出發後，在清晨4時15分抵達桃園國際機場，她接受媒體聯訪表示，出發前的氣象顯示凱米颱風是往北走，可能影響北部及東部地區，沒想到凱米颱風迅速增強，且路線往南壓，台中有可能進入暴風圈。

盧秀燕指出，她下機收到資料後立即召開緊急會議，並決定在不影響拜訪美國的情況下，由台中市副市長黃國榮領隊，留在美國繼續行程，她則立刻訂機票返台，加強相關準備工作。

對於記者提問，台中昨天深夜緊急宣布今天停班停課的考量為何，盧秀燕說，凱米颱風除範圍變大、增強，路徑也大幅南修，台中將進入暴風圈，加上昨晚風力一度達到標準，雖然後續又下降，不過從昨晚的風力標準看來，市府寧願小心一點，她在空中與市府留守同仁召開緊急會議，決定寧寬勿鬆放颱風假，並在昨晚最後時刻宣布，讓民眾在第一時間得到訊息。

盧秀燕於22日晚間赴美西展開為期10天的訪問行程，行前接受媒體聯訪表示，這是她上任市長5年多來首次訪美，美國是台中市最大的城市交流國家，有16個姊妹市及2個友好城市，此行有拜訪姊妹市加強情誼及交流、參訪高科技廠商、慰問及拜訪台中在外打拚台商、宣慰僑胞4大目的。