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盧秀燕抵美7小時 折返回台坐鎮防災

聯合報／ 記者陳秋雲／台中報導
台中市長盧秀燕提早結束訪美行程，由航空人員陪同搭機，獨自折返。圖／新聞局提供
台中市長盧秀燕提早結束訪美行程，由航空人員陪同搭機，獨自折返。圖／新聞局提供

颱風凱米將襲台，台中市長盧秀燕前晚率團搭機訪問美國，飛機上徹夜未眠，一路緊盯颱風變化，因應昨天中市府防災中心升級為一級開設，台中也被畫入陸上颱風警報範圍，盧剛抵美7小時決定立刻回台，預計今天凌晨5時05分飛抵台灣回台中坐鎮，市府訪美團行程則照走，以符外交禮節。

據了解，盧秀燕率團訪美前就密切注意颱風發展，市府內部沙盤推演時，就不排除在必要時，市長盧秀燕獨自提早結束訪美行程返台。所以盧秀燕的個人機票未訂妥回程確定時間，顯示盧也擔心天氣難測，早有準備，只是訪美是既定行程，無法貿然取消。

據了解，盧秀燕前天深夜搭機離台，但在飛機上徹夜未眠緊盯iPad。盧在美國表示，訪美出發前，氣象署預報台灣中部不會進入暴風圈，主要影響東部與北部；但落地美國後，情況丕變，聯繫台中得知最新氣象預報將中部也列入陸上警戒範圍，台中市府凱米颱風災害應變中心，也將在台灣時間昨日下午6時提升為一級開設。

經召開緊急會議，盧秀燕決定折返，搶搭最近的一班飛機返台，接下來的美國交流行程將由副市長黃國榮帶領局處首長繼續完成，展現台中市府的禮貌和誠意。

凱米颱風

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