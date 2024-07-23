颱風凱米來襲 竹市6大醫院公告7/24服務資訊

颱風凱米來襲，新竹市6家急救責任醫院公告24日服務資訊，新竹馬偕及兒童醫院門診照常，新竹台大及南門醫院分別開設內、外、兒科，國泰醫院、國軍醫院則門診暫停1天。

根據新竹市衛生局公告資訊，新竹市的急救責任醫院包括新竹台大分院新竹醫院、國軍桃園總醫院新竹分院、新竹馬偕紀念醫院、新竹市立馬偕兒童醫院、新竹國泰綜合醫院及南門綜合醫院。

新竹馬偕紀念醫院晚間透過訊息公告，新竹馬偕紀念醫院及新竹市立馬偕兒童醫院明天照常提供門診、急診、住院、檢查及各項醫療服務。

新竹台大分院新竹醫院表示，24日急診照常，上午及下午僅開設內科、兒科各1診，其餘疫苗施打及各項檢查停止服務1天。

新竹市衛生局指出，南門綜合醫院明天上午及下午開設內科、外科及兒科門診各1診，晚上則開外科、兒科各1診，急診照常。

衛生局表示，國軍桃園總醫院新竹分院24日急診照常，門診暫停1天。

新竹國泰綜合醫院透過訊息表示，為考量醫護人員交通往返安全，24日門診、檢查、復健治療等暫停服務1天，急診照常。