嚴防凱米颱風 北市災變中心將一級開設
中颱凱米襲台，北市宣布，災害應變中心今晚10時提升一級開設；市府呼籲這幾年大家對防颱可能會鬆懈，呼籲民眾明天待在家，勿前往山區水域活動。
颱風凱米接近台灣，中央氣象署發布陸上颱風警報，今天晚間8時30分全台納入警戒範圍；預計24日至25日風雨最劇烈，24日白天北部、東半部地區就會感受到風雨，晚間開始中南部風雨也會逐漸增強。
北市府以新聞稿宣布，北市災害應變中心今晚10時將提升為一級開設，副市長李四川晚間主持第一次工作會報時表示，這幾年颱風幾乎都沒真正登陸台灣，不僅市府人員，可能市民都會有所鬆懈。
李四川表示，除了呼籲各局處多加注意，也要加強宣導，呼籲民眾不要前往山區、水域活動，儘量留在家中，做好防颱工作。
北市災害防救辦公室表示，凱米颱風評估24日為北市山區帶來豪雨等級雨勢；風的影響大於雨，平地陣風有機會達到8至10級；降雨較大的區域為陽明山區、南港、信義、文山區。
而24日至25日為颱風影響北市最顯著的時段，北市災害防救辦公室提醒，近期逢天文大潮，需特別注意河川水位上漲。
李四川要求相關局處包括都發局就私人工地、招牌固定要加強通知；工務局針對路樹、車行地下道，尤其是前陣子強降雨造成積淹水處，一定要再加強檢視。
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