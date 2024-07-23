颱風凱米來襲 南投仁愛鄉每村里進駐挖土機

南投縣明天照常上班上課，縣長許淑華今天晚間表示，因應颱風凱米，縣府下午3時30分提升災害應變中心至一級開設，大致已整備完畢，仁愛鄉每個村里都進駐1具挖土機。

許淑華接受媒體聯訪時說，包括撤離措施、防災處所等都已整備完畢，儲備物資可以達到2週；去年卡努颱風帶來影響，比較脆弱的道路如投85線、89線等目前有廠商進行搶修，若颱風進來施工會更艱辛，因此請相關人員注意。

許淑華表示，仁愛鄉有幾個村里可能易有屋倒情況，鄉公所回報每個村里都派一具挖土機，依照去年可能發生狀況提早做準備。

許淑華提醒民眾盡量不出門，尤其明天下午雨量可能加大，機車騎士須特別留意，經過路樹旁或風勢較大的地方要小心，並避開積水區，縣府嚴陣以待，會將防災工作做好。