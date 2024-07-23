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颱風凱米逼近 新北市道路紅黃線開放停車

中央社／ 新北23日電

颱風凱米逼近，北北基桃明天停班停課，新北市交通局宣布，自今天晚間8時起，全市紅黃線開放停車，同時路邊停車格暫停收費，另207所學校已於下午4時開放停車。

此外，新北交通局說，考量民眾行車安全，新北市YouBike微笑單車及共享運具，自24日凌晨2時起暫停營運，服務中心也暫停服務；市境道路的調撥車道也暫停實施。

因應颱風凱米來襲，新北市政府水利局說，今天下午4時起管制新北市各橫移門及高灘地停車場車輛只出不進，晚間8時起強制拖吊未駛離高灘地停車場車輛，全市各越堤道晚間9時起管制只出不進，並於晚間10時關閉所有橫移門及越堤道。

新北市府交通局表示，自今天晚間8時起，全市紅黃線開放停車，但不包括河濱道路及堤外道路，另原則上寬度為10公尺以上道路容許雙側停車；車輛應順向靠邊停放，道路應維持車輛雙向會車功能，禁止併排停車，且不得妨礙救災車輛通行，確保公共安全。

新北交通局說，包括路口、公車站、消防栓、消防通道、越堤道路2側及高灘地越堤道上、隧道、橋梁、圓環、人行道、行人穿越道、內車道、車行地下道、高架道路及顯有妨礙他人、車通行處所都禁止臨時停車。

新北交通局表示，計程車招呼站及專用停車格位仍維持原規定使用，時段性管制停車格於禁止臨時停車時段開放停車；民眾停放車輛時務必留下緊急聯絡電話以利聯繫。紅黃線恢復管制時間另行發布通知。

凱米颱風

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