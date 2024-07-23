海委會推海域動態免費應用程式 籲勿入警戒海岸

中颱凱米侵襲台灣，海巡人員進行警戒海岸管制與宣導勸離。主委管碧玲在臉書推廣下載免費Go Ocean App影片，提供民眾安全掌握警戒海域及海洋動態資訊管道。

海洋委員會今天晚上發布新聞稿指出，為了讓民眾隨時掌握最新海域警戒資訊，避免進入公告封閉警戒海域，推廣國家海洋研究院開發「Go Ocean海洋遊憩風險資訊」免費App，只要民眾持手機下載使用，就能獲得各地海洋資訊，不用出門就能安全瞭解全國海域動態。

管碧玲也在臉書（Facebook）貼出「Go Ocean海洋遊憩風險資訊」App教學影片，透過簡單步驟就可以辨識禁制公告區域與封閉海域，保護民眾安全、避免受罰，也讓海巡人員不用疲於奔命勸離。