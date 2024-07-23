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颱風凱米逼近 基隆市府調派抽水設備防颱

中央社／ 基隆23日電

基隆市政府今天表示，颱風凱米逼近，基隆已進入陸上警戒區，已調派抽水設備於容易淹水地區待命，呼籲民眾做好防颱準備。

基隆市長謝國樑傍晚前往東四碼頭，視察抽水站操作情形與預防機制。

謝國樑晚間透過新聞稿指出，基隆河沿岸16座抽水站及市區7座抽水站，在陸上颱風警報發布後增派人員，進駐各抽水站留守待命、監視水位，若遇緊急事項將立即通報，並保持抽水站各項功能正常。

此外，基隆市大型移動式抽水機共6台，2台已預置於安樂區武嶺橋頭及中正區東四碼頭，其他4台於碇內防汛倉庫待命。愛四路低窪地區為了預防大雨海水倒灌積水，也已預置小型抽水機待命。

凱米颱風

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